Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Tribunalului Timiș au decis, luni, suspendarea noii organigrame a Primariei Timișoara, dar și a concursurilor de angajare. Este o prima victorie parțiala in instanța a celor peste 30 de angajați care nu sunt pe placul noii administrații. Decizia este executorie, iar primaria o poate ataca…

- Ripensia Timisoara a caștigat cu 2-0 meciul disputat sambata, in deplasare, impotriva nou promovatei CSC Selimbar, partida contand pentru etapa a treia a Ligii a II-a de fotbal. Ambele goluri au fost marcate de catre Denis Golda. The post Ripensia, victorie in deplasare cu CSC Șelimbar: 2-0. Poli joaca…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, transmite ca au fost suspendate in instanta 11 executari silite ale Companiei Romprest Service S.A. "Pentru carcotasi: Am suspendat in instanta 11 executari silite ale Companiei Romprest Service S.A. Asa se apara banii cetatenilor. Cu lupta", a scris…

- Victorie in instanța pentru șoferița care a omorat doua fete in cartierul Andronache. Judecatorii au respins rechizitoriul și cer acum refacerea anchetei. Reamintim ca, in luna februarie, doua fete in varsta de 6 si 21 ani au murit dupa ce au fost spulberate pe trotuar de o masina scapata de sub control,…

- Nemulțumit de nota primita la evaluarea activitații, urmata de schimbarea sa de pe funcția de director al Filarmonicii Banatului din Timișoara, Ioan Garboni a atacat masura in justiție. Tribunalul Timiș a judecat dosarul și, cel puțin deocamdata, a decis suspendarea deciziei, pana la soluționarea definitiva…

- La un control rutier, asigurarea RCA poate fi dovedita si prin prezentarea ei pe telefon. In plus, existenta asigurarii RCA pooate fi verificata de autoritati direct in baza lor de date, potrivit Mediafax.

- Liviu Dragnea ramane in inchisoare. Instanța a respins contestația formulata de Liviu Dragnea ca nefondata. Propunerea sau cererea de liberare condiționata va putea fi reinnoita dupa data de 27 august. Tribunalul a judecat o contestație la hotararea Judecatoriei Sectorului 5, care a respins, la finalul…