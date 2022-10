Victorie de senzație pentru CS Rapid, în Liga Campionilor la handbal feminin CS Rapid Bucuresti a invins echipa norvegiana Storhamar Handball Elite, scor 27-25 (14-15), duminica, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin. Oaspetele au condus de mai multe ori la trei goluri, 10-7, 11-8, 12-9, 13-10, 14-11, 15-12, in prima repriza. La pauza, nordicele au condus cu un singur gol. Diferenta a fost de un singur gol in favoarea oaspetelor, 15-14. Rapid a intors scorul si a controlat ultimele zece minute, ramanand la carma jocului pana la final. Pentru echipa giuleșteana au marcat Jennifer Maria Gutierrez Bermejo 6 goluri, Alexandra Badea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

