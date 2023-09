Stiri pe aceeasi tema

- Formația CSU Suceava a pierdut meciul din deplasare cu Universitatea Cluj, disputat duminica seara, in etapa a doua a Ligii Naționale de handbal masculin. Partida a fost una foarte echilibrata și chiar daca au condus in majoritatea timpului pe tabela de marcaj, „alb-albaștrii" au fost ...

- Formația Clubului Sportiv Universitar din Suceava a inceput cu o infrangere ediția de campionat 2023-2024 a Ligii Naționale de handbal masculin. „Alb-albaștrii" au cedat cu 29-32 (13-14), luni dupa-amiaza, in sala „Dumitru Bernicu", confruntarea cu CSM Bacau, din derbiul ...

- Cinci meciuri, cinci victorii pentru prim-divizionara de handbal masculin CSM Bacau in campania de pregatire a Ligii Zimbrilor. Dupa ce și-au adjudecat Memorialul „Mihai Mironiuc”, de la Suceava, cu doua succese din tot atatea partide ((38-29 cu vice-campioana Romaniei, Minaur Baia Mare și 25-23 cu…

- CSM Constanța iși continua seria victoriilor din Liga Naționala de Rugby.In etapa inaugurala din faza a doua in Liga Naționala de Rugby, Grupa B, sambata, CSM Constanța a invins in deplasare pe CSM Galați cu 43-10, victorie cu punct bonus. Formația antrenata de Radu Nicolae Mocanu și Claudiu Trandafir…

- Formația de handbal masculin CSU Suceava a incheiat cu o victorie și o infrangere Memorialul „Mihai Mironiuc", care s-a disputat in week-end-ul trecut, in sala „Dumitru Bernicu".In primul joc, formația antrenata de Petru Ghervan, Bogdan Șoldanescu și Iulian Andrei a dispus ...

- Formația de handbal masculin a Clubului Sportiv Universitar din Suceava va incepe seria meciurilor de pregatire pentru viitorul sezon al Ligii Naționale cu prilejul Memorialului „Mihai Mironiuc", care va avea loc in sala „Dumitru Bernicu", la sfarșitul acestei saptamani. In ...

- SUCCES… O noua victorie pentru luptatorul K1 Andrei Sirghi. Vasluianul l-a invins pe Vasile Cecan in cadrul Galei „Noaptea Gladiatorilor”, desfașurata la Tomești, județul Iași. La trei saptamani de la victoria obținuta in fața lui Rayko Levițchi, la Suceava, in Gala „Colosseum Tournament”, vasluianul…

- Federația Romana de Handbal a stabilit țintarul ediției de campionat 2023-2024 in Liga Zimbrilor. Competiția va incepe pe data de 26 august, in prima etapa, formația locala, CSU Suceava, va intalni pe teren propriu formația CSM Bacau. Va urma o deplasare la Universitatea Cluj, dupa care, in runda a…