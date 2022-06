Victorie categorică pentru CFR Cluj, într-un amical jucat în stagiul de pregătire din Austria CFR Cluj a invins formatia sarba Napredak Krusevac cu scorul de 3-0, marti, intr-un meci de pregatire sustinut in stagiul de pregatire din Austria. Formația ardeleana s-a impus prin golurile marcate de Marko Dugandzic (57), Jefte Betancor (72) si Lovro Cvek (78), potrivit paginii de Facebook a campioanei Romaniei. Antrenorul Dan Petrescu a inceput cu Balgradean – Braun, Graovac, Yuri, Roger – Nana Boateng, Muhar – Deac, Hammershoy-Mistrati, Birligea – Debeljuh. Rezerve au fost R. Sava – Balan, Kolinger, Brucic, Hoban, Dugandzic, Cvek, Petrila, Ad. Paun, M. Bordeianu, Yeboah, Gidea, Itu, Sacko.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

