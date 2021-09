Stiri pe aceeasi tema

- Lideri detașați in campionat, la distanța mai mare ca niciodata de rivale, campionii de la CFR Cluj vor alinia azi, in disputa cu CS Unviersitatea Craiova, o echipa „carpita" cu rezerve. CS Universitatea Craiova - CFR Cluj, din „șaisprezecimile” Cupei Romaniei, este astazi, de la ora 21:30 Deși s-a…

- Dupa trei eșecuri consecutive, Poli vrea sa se puna pe picioare in Cupa Romaniei. Are parte insa o de deplasare dificila si lunga, pe terenul unei echipe bune. Politehnica Timisoara revine in acest start de sezon pentru a patra oara in sud-estul tarii. Dupa partidele de campionat de la Calarasi, Techirghiol…

- Politehnica Timisoara disputa sambata doar cel de-al treilea joc pe teren propriu in acest sezon. Adversarul alb-violetilor e FK Csikszereda, un club care a fost de asemenea in play-off-ul stagiunii trecute a Ligii 2, iar obiectivul echipei banațene e unul singur: victoria! „Incercam de la joc la joc…

- ​Echipele Petrolul Ploiesti și FC Buzau au învins, duminica, în deplasare, formațiile Unirea Slobozia, respectiv Politehnica Iași, în etapa a șasea a Ligii a II-a.Petrolul s-a impus cu 2-0 pe terenul celor celor de la Unirea Slobozia. Golurile au fost marcate de Diarra ('32)…

- Alb-violetii o tin din deplasare in deplasare in acest start de sezon. Impreuna cu jocul proaspat trecut din Cupa, 2-1 cu Lipova, Politehnica Timisoara va ajunge in weekend la al cincilea meci din sapte pe terenuri straine. De aceasta data alb-violetii lui Dorin Toma infrunta Metaloglobus Bucuresti…

- Sport Fotbal feminin duminica/ CSM Alexandria – Politehnica Timișoara august 27, 2021 13:07 Duminica, 29 august, la ora 11:00, CSM Alexandria joaca impotriva Politehnicii Timișoara pe stadionul CSS, in zona PECO. Meciul face parte din Etapa I, Liga I de Fotbal Feminin. Ultimul meci al…

- ​CSA Steaua București a obținut o victorie spectaculoasa pe noul stadion din Ghencea, scor 5-2, împotriva echipei Dacia Unirea Braila. Meciul a contat pentru etapa a treia din Liga 2.Pentru Steaua au marcat Chipirliu ('4, '44), Buhaescu ('57), Bajenaru ('67) și Huiban ('90),…

- Sezonul 2021-2022 al Ligii a 2-a incepe sambata 31 iulie. In ediția de anul acesta au luat startul 20 de echipe, care se lupta pentru cele patru locuri care duc in prima liga, fie direct, fie prin baraj. Formatul Ligii a 2-a presupune ca in sezonul regular sa se joace doar un tur. Pe baza clasamentului,…