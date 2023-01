Victor Rebengiuc părăsește scena la 90 de ani! Retragere cu casa de bilete închisă Victor Rebengiuc parasește scena! Marele actor al teatrului și cinematografiei va urca pentru ultimele dați pe scena pe care a slujit-o 65 de de ani, cea a prestigiosului Teatru Bulandra, in prima parte a lunii viitoare. Pe 10 februarie, iconic al lumii artistice romanești, Victor Rebengiuc va implini 90 de ani și chiar rolul ales pentru incheierea prodigioasei sale cariere, cel al unui batran cu memoria nesigura (piesa ”Tatal” de Florian Zeller). O veste buna pentru admiratorii marelui artist, care a fost și rectorul Academiei Naționale de Teatru și Film, marele artist va incerca sa fie pe scena… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

