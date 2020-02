Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat marți seara la Digi24 ca alegeri parlamentare anticipate „pot avea loc doar daca PSD se intelege cu PNL”. „Cei mai mici nu conteaza in acest decor”, a adaugat Ponta despre celelalte partide parlamentare. Potrivit acestuia, 5 luni de acum incolo „in niciun…

- Remus Pricopie este rectorul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Este nascut la 22 ianuarie in Neamț și a fost ministrul educației in guvernarea Victor Ponta din decembrie 2012 pana in decembrie 2014. Este casatorit și are doi copii.Vezi și: Victor Ponta l-a UMILIT…

- Victor Ponta, liderul Pro Romania si fost premier, l-a atacat foarte dur pe premierul Ludovic Orban pe tema pozitionarii acestuia fata de tema privatizarii partiale a sistemului de sanatate.

- Actualizare 11:40. Fostul președinte Traian Basescu a declarat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca este de parere ca Guvernul Orban nu va pica. Actualizare 11:15. Ședința PSD s-a terminat. Actualizare 10:50. Victor Ponta s-a hotarat și a anunțat ca Pro Romania voteaza moțiunea de cenzura. „Dupa…

- Victor Ponta considera ca fostul premier al Romaniei Viorica Dancila nu mai are niciun viitor in PSD. Președintele PRO Romania a mai adaugat ca Viorica Dancila este "simbolul a tot ceea ce a fost mai rau" pentru partidul de stanga.Citește și: Artificul care ar putea salva parlamentarii, daca…

- "Aceasta vendenta politica a domnului Orban este de-o grava injustețe și nu aduce nimic bun comunitaților, fie ele conduse de primari PSD sau PNL. Am spus de nenumarate ori ca avem nevoie de autoritați și conducatori ai statului care sa-i reprezinte PE TOȚI ROMANII, nu indivizi care iau masuri discreționare…

- In prima zi dupa ce a devenit președinte interimar al PSD,Marcel Ciolacu a anunțat ca partidul nu va depune o moțiune de cenzuraimpotriva guvernului Orban pana la finalul acestui an și ca a primit mandat dinpartea colegilor sai sa aduca inapoi in partid unii membri care au plecat. Aflat la Parlament,…

- Efectele politicilor economice din ultimii ani se simt deja, susține Victor Ponta, dupa ce euro a atins ieri un nou maxim istoric. El afirma ca acum aveam nevoie de o echipa guvernamentala profesionista, insa echipa lui Ludovic Orban este „doar una strict politica”.„Efectele politicilor economice…