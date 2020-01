Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ca in unele zone din tara formatiunea sa ar putea sustine "candidati comuni" la primarii sau consilii judetene, dand exemplul municipiului Satu Mare unde la votul dintr-un tur ar fi favorit candidatul UDMR.



"Cu titlu de exceptie in anumite zone din tara, daca va fi cazul, putem sa sustinem candidati comuni, dar regula este sa avem candidatii nostri. Cunosc foarte bine situatia particulara in special a municipiului Satu Mare si stiu foarte bine ca am castigat aici alegerile cu domnul Dorel Coica atunci…