Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis reproșeaza PSD ca a demarat o vasta acțiune in care se urmarește diminuarea puterii prezidențiale, iar din acest angrenaj face parte și Curtea Constituționala.Victor Ponta, fost premier, a vorbit despre adevaratele jocuri politice pe care CCR le face in ultimii…

- Gabriela Firea anunța ca PSD se intarește! Liviu Dragnea a asigurat, deja, șapte transferuri in Parlament, dupa plecarile din PSD spre partidul lui Victor Ponta.Firea a declarat, la Romania TV, ca e posibiul ca numarul parlamentarilor care vin la PSD sa fie mai mare. In plus, ea a anunțat,…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca cei care au plecat din PSD s-au mandrit cu realizarile guvernarilor din 2001-2004 si 2012-2015, dar acum, Guvernul Dancila “a adus cea mai incompetenta si obedienta echipa de guvernare” si spune ca fosti baroni din PD si PRM “troneaza” in prezent la conducerea…

- Fostul premier Victor Ponta amenința Guvernul Dancila cu o plangere penala in cazul in care ar incerca sa suspende contributiile la pensia administrata privat, planificata pentru a doua parte a acestui an. „Nu sunt de acord de principiu cu folosirea plangerilor penale in lupta politica…

- Ponta anunța ca va depune și el plangere penala, pentru suma pe care a platit-o in ultimii 12 ani la Pilonul II de pensii. Fostul premier a scris intr-o postare pe Facebook ca, daca Guvernul va lua banii din Pilonul II de pensii, ”acesta nu este o decizie politica și fapta reprezinta infracțiunea de…

- Fostul premier Victor Ponta face noi acuzații grave la adresa lui Liviu Dragnea. „Strategia lui Dragnea pana in 2040? Foarte simplu - sa va ia voturile si banii si sa nu faca nimic din ce v-a promis! La fel ca si “Strategia de dezvoltare a judetului Teleorman” din 2010 ( pe care va rog sa…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat, vineri, intr-o postare pe Facebook, declaratiile Anisei Stoica, anchetata in dosarul Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de abuz in serviciu. Ponta a scris ca marturiile Anisei Stoica sunt dovada ca „am ajuns…

- Fostul premier Victor Ponta continua atacurile la adresa actualului lider PSD, Liviu Dragnea, pe care îl acuza ca a „teleormanizat” toata România.Acesta a spus într-o postare pe o rețea de socializare ca, în prezent, criteriile dupa care sunt aleși…