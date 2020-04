Criminalitatea si accidentele rutiere grave, in scadere, in luna martie 2020

In luna martie a acestui an, criminalitatea sesizata a scazut in ceea ce priveste cei mai importanti indicatori furturi, talharii, infractiuni stradale .De asemenea, numarul accidentelor rutiere grave a scazut semnificativ.Astfel, numarul faptelor… [citeste mai departe]