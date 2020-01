Victor Ponta acuză: PNL, USR şi PSD, cacealma parlamentară Iata ceea ce a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook: ”CACEALMA - piesa de teatru ieftin pusa in scena iar de PNL si USR ( acum si cu sprijinul PSD care a intrat in “hora populismului”) . Nu se va modifica nicio pensie de serviciu ( “speciala”) - legea a fost facuta din ignoranta ( USR) si din smecherie ( PNL si PSD) in asa fel incat sa fie declarata neconstitutionala la CCR - sesizarea CCR este deja pregatita de catre CSM / singura solutie corecta, constitutionala si acceptata de toata lumea ca rezolvand problema in mod echitabil este IMPOZITAREA PENSIILOR MARI ! Chiar… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

