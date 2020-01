,,Sintagma din titlu n-am inventat-o eu. A nascocit-o un alt autor, referindu-se la felul cum, in ciuda anomaliei politice Dragnea/Dancila, capitalul negativ al PSD n-a fost suficient pentru ca aceasta din urma sa nu se califice in turul doi al prezidentialelor si nici ca sa-i ia gandul Gabrielei Firea de la sansa unui nou mandat, dupa ce, de aproape patru ani, ea este parte a anomaliei de mai sus'', scrie pentru portalul Ziare.com analistul Victor Pițigoi.