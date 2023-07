Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat, in plenul Parlamentului European, invalidarea juridica a veto-ului Austriei, compensarea financiara a blocajului și sancționarea unui eventual nou refuz privind aderarea Romaniei la spațiul Schengen.

- Vot final in Parlamentul European: prelungim cu un an masura de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeana, anunța europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan. ”Tocmai am votat cu larga majoritate in plenul Parlamentului European - 577 de voturi "pentru", 36 "impotriva" și…

- Comisia pentru petitii a Parlamentului European cere Consiliului European sa aprobe admiterea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie pana la sfarsitul acestui an, subliniind ca cele doua state continua sa indeplineasca criteriile de aderare si ca respingerea lor a creat un sentiment…

- Marți va fi votata in Comisia pentru Petiții a Parlamentului European o noua rezoluție privind susținerea aderarii Romaniei la spațiul Schengen, care va conține noi mențiuni, anunța eurodeputatul Victor Negrescu. Rezoluția urmeaza sa fie aprobata in sesiunea Parlamentului European din iulie.„Maine…

- Romania, la fel ca și Bulgaria, Lituania sau Ungaria, risca sa fie mai slab reprezentate in viitorul legislativ European. Ultimele date statistice, privind populația din statele membre, indeamna unii legiuitori din forul european sa considere ca se impune o redistribuire a mandatelor, astfel incat sa…

- O proportie de 56% dintre cetatenii europeni si 61% dintre romani se declara interesati de urmatoarele alegeri europene, indica sondajul Eurobarometru prezentat marti, la Bruxelles, de Parlamentul European in parteneriat cu European Newsroom, cu un an inaintea alegerilor europarlamentare prevazute pentru…