Victor Negrescu: Banii, naţionalitatea sau poziţia socială nu ne pot feri de pericole "Aceasta criza cu care ne confruntam in prezent ar trebui sa ne permita sa analizam in detaliu modul in care funcționeaza proiectul european și modul in care serviciile noastre de sanatate ar trebui sa funcționeze in viitor", susține europarlamentarul social-democrat. „Combaterea provocarilor de sanatate publica ale viitorului inseamna abandonarea ideii ca banii, naționalitatea sau poziția sociala ne pot feri de pericol. Doar atunci cand putem oferi cea mai buna asistența medicala pentru cei mai slabi, mai izolați și mai discriminați membri ai societații noastre, putem construi cu adevarat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

