Victor este #copilderadio (VIDEO) La miezul nopții s-a oprit votul, iar pe 1 iunie, dimineața, Bogdan și Ionuț ți-au spus cine a adunat cele mai multe voturi pe virginradio.ro pentru #copilderadio. Victor este caștigatorul iar pentru el am pregatit și cadoul de 1.000EURO de 1 iunie! Am stat in direct de vorba cu Victor, care e pregatit sa devina... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

