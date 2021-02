Victor Costache, din nou în Guvern. Cine este și ce avere are consilierul onorific al premierului Victor Costache, fostul ministru al Sanatații, a fost numit in funcția de consilier onorific al premierului Florin Cițu. El a fost ministru al Sanatații in Guvernul Ludovic Orban, insa a demisionat in luna martie 2020 dupa o declarație controversata legata de testarea in masa a bucureștenilor. Vezi mai jos cine este și ce avere are noul consilier onorific al lui Cițu. Victor Sebastian Costache s-a nascut pe 18 martie 1974, la Iași. Fiind nepot de medici, el a crescut prin spitale. Dupa ce a facut un an de rezidențiat in Romania, el a decis sa plece in Franța, unde a inceput de la inceput rezidențiatul.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

