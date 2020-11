Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a prezidat, joi, o videoconferința cu prefecții pe tema gestionarii epidemiei de COVID-19, alaturi de prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatații, Nelu Tataru, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretar de…

- Purtarea maștii devine onligatorie in spațiile deschise in localitațile in care, in ultimele 14 zile, incidența cumulata a cazurilor a fost de peste 3 la mia de locuitori, a anunțat in aceasta seara ministrul Sanatații, Nelu Tataru, și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența. Masura…

- Premierul Ludovic Orban are o ședința la guvern, la ora 16.00, cu ministrul Sanatații, Nelu Tataru, ministrul de Interne, Marcel Vela și cu șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat.

- Premierul va fi insotit de vicepremierul Raluca Turcan, ministrul de Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Muncii, Violeta Alexandru, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Din componenta delegatiei reiese ca discutiile se vor axa pe masurile…

- Raed Arafat, directorul Departamentului pentru Situații de Urgența, a vorbit despre persoanele care la alegerile locale, prevazute pe 27 septembrie, refuza sa poarte masca de protecție la vot. El i-a comparat, ipotetic, cu cineva care intra in secția de votare cu arma la vedere.Raed Arafat spune, intr-o…