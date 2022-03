Stiri pe aceeasi tema

- Katya Dyachenko, o gimnasta ucraineana in varsta de 11 ani, a murit la Mariupol, dupa ce un obuz tras de artileria rusa i-a lovit casa și a ingropat-o sub daramaturi, informeaza Ukirnform . Vestea decesului micuței sportive a fost anunțata, miercuri, de catre serviciul de presa al Primariei Mariupol,…

- O femeie in varsta de 48 de ani, medic militar in Ucraina și mama a 12 copii, a fost omorata in razboi, anunța Sky News. Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina și a aratat recunoștința fața de femeia care a murit in timpul luptelor. Olga Semidyanova, in varsta de 48 de ani, a murit in timp ce…

- Olga Semidyanova, o femeie in varsta de 48 de ani, mama a 12 copii și medic militar, a fost ucisa in razboiul din Ucraina. Olga Semidyanova a fost ucisa in razboiul din Ucraina, iar cei 12 copii ai sai, dintre care 6 adoptați, au ramas fara mama.Femeia, medic militar inca din 2014 in Donetsk, a murit…

- Pe fondul dramatic al declanșarii razboiului din Ucraina și al catastrofei umanitare provocata de acesta, Biserica Ortodoxa Romana s-a mobilizat inca din primele zile ale acestui conflict declanșat de Rusia impotriva unei țari independente și suverane, acordand ajutor multiplu refugiaților ...

- Joi, 24 februarie, dictatorul Vladimir Putin a anuntat in zori ceea ce numește el a fi o „operatiune militara in Ucraina, pentru a-i apara pe separatiștii din estul țarii”. La ora 6 dimineața, Darija Shovkoplyas se afla cu soțul sau și baiatul lor de 10 ani la Kiev, in casa lor. Casa pe care Putin,…

- Liudmila Denisova, responsabila cu drepturile omului pe langa parlamentul de la Kiev, a afirmat joi pe Telegram ca de la inceputul invaziei ruse in Ucraina si pana in 10 martie la ora 9.00 GMT in tara au fost ucisi 71 de copii, iar peste 100 au fost raniti, transmite AFP.Bombardamentul de miercuri asupra…

- Ucraina și Rusia sunt la a noua zi de la inceputul razboiului, iar seria de bombardamente continua. Pana acum, mulți soldați au murit pe front, dar și civili nevinovați. Iata raportul transmis de ONU cu privirile la numarul victimelor.

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…