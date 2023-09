Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ucise joi intr-un dublu atac armat in orasul olandez Rotterdam, a anuntat politia locala, citata de AFP si Reuters. Un barbat inarmat in varsta de 32 de ani si imbracat in tinuta militara a deschis focul intr-un apartament, apoi a patruns intr-un centru medical din vecinatate,…

- Atac armat in Olanda: exista mai mulți morți / un barbat in tinuta de lupta, arestat de politieMai multe persoane au fost ucise joi, la Rotterdam, in sudul Olandei, unde un barbat in varsta de 32 de ani a fost arestat dupa ce a deschis focul intr-un apartament, iar apoi a patruns intr-un centru medical…

- Un ciclon extratropical s-a abatut asupra sudului Braziliei, inundand case, scotand raurile din matca si provocand moartea a 22 de persoane, au anuntat marti autoritatile, relateaza Reuters.In orasul Passo Fundo din statul sudic Rio Grande do Sul, autoritatile statului au confirmat moartea a 21 de…

- Impact violent la Coplean. Trei adulți și doi copii au ajuns la spital in urma accidentului rutier petrecut intre doua autoturisme. Un accident de circulație s-a produs joi, in jurul orei 11:30 , in zona localitații Coplean din comuna Cașeiu, județul Cluj. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale…

- Un microbuz și o mașina s-au ciocnit luni, 28 august, pe DN 39, la interesectia cu statiunea Neptun din județul Constanța. In urma impactului, șase persoane au fost ranite, una fiind dusa la spital cu elicopterul SMURD, potrivit unui comunicat transmis de ISU Constanța.La fata locului s-au deplasat…

- O racheta rusa a lovit joi seara un hotel din orasul ucrainean Zaporojie, provocand moartea unei persoane si ranirea altor 14, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters.Politia nationala a declarat ca o racheta Iskander a lovit orasul la ora locala 19:20, conform News.ro. "Zaporojie.…

- Sapte persoane au fost ranite marti dupa ce o masina a intrat in trecatori, iar apoi, atacatorul, despre care se crede ca este un palestinian din Cisiordania ocupata, a iesit din vehicul si a injunghiat cateva persoane. Politia israeliana a calificat incidentul drept terorist si a precizat ca autorul…

- Sunt morți și raniți la Baltimore, in urma unui atac armat care a avut loc in timpul nopții, in timp ce sute de oameni se adunasera pentru a celebra o sarbatoare anuala cunoscuta drept „Ziua Brooklynului”, potrivit Fox News.