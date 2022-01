Victime ale petardelor. Un mort și 13 răniți Un barbat de 37 de ani a murit și cel puțin 13 persoane, printre care și copii, au fost ranite in doua zone ale Germaniei, din cauza focurilor de artificii. Un barbat in varsta de 37 de ani a fost ucis și altul de 39 de ani a fost grav ranit in timpul focurilor de artificii de Revelion, in vestul Germaniei. Cei doi barbați sarbatoreau intrarea in noul an impreuna cu un grup de 10 persoane. Potrivit martorilor, la scurt timp dupa miezul nopții, cei doi barbați s-au desparțit de grup. Martorii au auzit apoi o bubuitura puternica, iar mai tarziu i-au gasit la pamant, grav raniți. Poliția crede ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani a murit și cel puțin 13 persoane, printre care și copii, au fost ranite in doua zone ale Germaniei, din cauza focurilor de artificii. Un barbat in varsta de 37 de ani a fost ucis și altul de 39 de ani a fost grav ranit in timpul focurilor de artificii de Revelion, in vestul…

- Un barbat din Germania și un altul din Austria și-au pierdut viața in noaptea de Revelion din cauza artificiilor, anunța presa locala, citata de Euronews . Unul dintre incidente al avut loc in localitatea Hennef, de langa orașul Bonn, din vestul Germaniei. Un barbat in varsta de 37 de ani a murit, iar…

- O astfel de tragedie s-a petrecut in Germania, in regiunea Hennef. vorbim despre un barbat de 37 de ani, care a decedat in ajunul Anului Nou din cauza artificiilor care au explodat. O alta persoana de 39 de ani a fost ranita grav, relateaza HotNews.ro.In Austria, un tanar de 23 de ani a murit la sud-vest…

- Doi barbati au murit, vineri, în Germania si în Austria, din cauza artificiilor care au explodat, în ajunul Anului Nou, a anuntat presa locala, potrivit AP și news.ro. În Germania, la Hennef, a decedar un barbat de 37 de ani si alta persoana, de 39 de ani, a fost ranita grav.…

- Aproximativ 5.000 de nemți au protestat miercuri seara la Munchen impotriva restricțiilor legate de pandemia de coronavirus. Au fost inregistrate acte de violența impotriva presei și a Poliției. La Munchen – capitala landului federal Bavaria si al treilea oras ca marime din Germania, dupa Berlin si…

- Aproape 40.000 de persoane au iesit, sâmbata, pe strazi în Austria pentru a protesta fata de masurile si planurile guvernului de a introduce obligativitatea vaccinarii, anunta DPA și news.ro. Cea mai mare demonstratie a avut loc sâmbata în Piata Graz. Politia a precizat ca 30.000…

- Politia germana investigheaza atacul cu cutitul comis sâmbata dimineata într-un tren în landul Bavaria, soldat cu trei pasageri raniti, dupa ce l-a arestat pe autor, a carui motivatie este înca necunoscuta, scrie EFE și Agerpres.„Circumstantele în acest moment…

- Atacul a avut loc pe un tren Intercity Express (ICE) intre orașele Regensburg și Nurnberg din sudul Germaniei, potrivit Deutsche Welle . Poliția a raportat mai multe persoane ranite, iar cotidianul Bild precizeaza ca sunt trei persoane ranite, dintre care doua au rani serioase dar fara sa le puna viața…