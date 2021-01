Victima a fost resuscitata minute in sir In data de 25.01.2021,orele 06:04 pe b-dul M.Viteazul, intersecție cu strada Armoniei , in zona uz Casnic, pe sensul de deplasare centru-gara, un tanar de 32 de ani, din Salaj, a condus un autoturism inmatriculat in Salaj și a acroșat un pieton de 60 de ani care traversa drumul public pe trecerea pentru pietoni semnalizata și marcata corespunzator. In urma accidentului a rezultat ranirea pietonului, care a fost transportat la UPU Salaj. Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. S-a intocmit dosar penal si se efectueaza cercetari pentru vatamare corporala din culpa.… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

