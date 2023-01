Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Cosmin Tabara a anunțat ca directorul general al Colterm, Petre Nenu, și-a inaintat demisia din funcție, motivul principal fiind acela ca autoritațile nu asigura fondurile necesare pentru achiziționarea certificatelor de emisii CO2. „Norocul unei ierni cu temperaturi ridicate a reprezentat…

- Primaria Timișoara a depus o cerere de finanțare din fonduri naționale nerambursabile prin Programul Termoficare al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației (MDLPA), proiectul propus fiind adoptat de Consiliul Local Timișoara, marți. Scopul finanțarii este retehnologizarea a unui…

- Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba. susține ca țarile Occidentale nu au ajutat „suficient” țara sa, atata timp cat trupele rusești se mai afla in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Timisoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:Ravasila Emilian Florin, la data faptelor director executiv al Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est din cadrul Primariei municipiului…

- Mai multi angajati ai Primariei Timisoara au castigat definitiv in instanța, dupa mai bine de un an, dreptul de a fi repusi in functiile pe care si le-au pierdut, odata cu schimbarea organigramei de catre actuala administratie condusa de Dominic Fritz, potrivit News.ro . Potrivit deciziei definitive…

- Potrivit unui comunicat de presa, de joi, al Primariei Timisoara, pretul pentru abonatii Colterm ramane neschimbat, Primaria Timisoara va mari subventia anuala cu 32 de milioane de lei. Aceasta dupa ce consilierii locali au decis ca pretul de facturare al serviciului de termoficare sa se majoreze cu…

- Primaria Timișoara face un nou pas spre demararea renovarii stadionului de rugby din Ronaț. Viceprimarul Cosmin Tabara a anunțat ca a semnat contractul pentru realizarea expertize tehnice aferente proiectului de refuncționalizare a arenei Gheorghe Rașcanu”. ”Am semnat contractul privind realizarea expertizei…

- In urma cu cateva luni, conducerea societații Colterm impreuna cu primarul Dominic Fritz, anunța intenția punerii in funcțiune a patru proiecte (https://debanat.ro/2022/05/primaria-timisoara-face-patru-firme-noi-ca-sa-ceara-bani-din-pnrr-pentru-patru-proiecte-ale-colterm_366492.html)care sa duca la…