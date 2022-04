Viceprimarul Miroșeanu, nemulțumit de proiectul de reamenajare a străzii Slănicului Viceprimarul Liviu Miroșeanu se declara nemulțumit de modul in care a fost proiectata reamenajarea strazii Slanicului din Bacau și a cerut modificari pentru a se include mai multe spații verzi și locuri de joaca pentru copii. „Am revenit pe strada Slanicului, fiindca sunt nemulțumit de proiectul inițial de reamenjare a zonei dupa demolarea garajelor. Prea […] Articolul Viceprimarul Miroșeanu, nemulțumit de proiectul de reamenajare a strazii Slanicului apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

