- Viceprimarul Horia Tomescu susține ca in momentul de fața in București avem parte de un „razboi” in lumea medicala. Tomescu mai spune ca a informat primarul general, pe Nicușor Dan, cu privire la anumite probleme din spitalele bucureștene. „In momentul de fața in București avem un razboi.…

- Reforma companiilor de stat si sprijinul pentru mediul privat sunt alte doua obiective cuprinse in Programul National de Redresare si Rezilienta, bugetul estimat fiind de 2,4 miliarde de euro. Reducerea sarcinii administrative pentru companii si crearea unei scheme de finantare pentru sustinerea…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, ca este necesara o „reforma din temelii” in politie. Premierul a menționat ca nu i-a vazut pe liderii de sindicat din politie care protestau pentru drepturi in fata Guvernului sa vina sa-i explice cum a fost posibil cazul Onesti. „Am spus ca trebuie reforma din…

- Bugetul.ro continua seria dezvaluirilor legate de numirile controversate de la Administrația Naționala Apele Romane (ANAR), in perioada in care Ervin Molnar, actual deputat PNL de Targu Mureș, s-a aflat la conducerea instituției. Sambata, 6 martie 2021, v-am dezvaluit cum un vanzator de produse din…

- In cel mai scurt timp vor pleca 21.600 de doze de vaccin AstraZeneca catre Republica Moldova, prima serie din cele 200.000 de doze pe care le vom oferi ca ajutor umanitar cetațenilor de peste Prut, a anuntat vineri, premierul Romaniei, Florin Citu pe pagina sa de Facebook.

- Cei aproximativ o suta de mineri de la Livezeni care s-au blocat in subteran, vineri, nemultumiti ca nu si-au primit salariile restante si din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, au incetat protestul, dupa ce li s-a promis ca la jumatatea saptamanii viitoare isi vor primi salariul. Potrivit…

- Consiliul Economic și Social este un consiliu politic, cu membri platiți din bani publici, dar fara vreun fel de raspundere pentru votul lor, apreciaza premierul Florin Cițu, care spune ca este nevoie de reforma.