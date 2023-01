Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in jurul orei 10.30, barbatul de 49 de ani, din comuna Suatu, disparut de pe 13 ianuarie, a fost gasit fara viața, spanzurat. Cadavrul acestuia a fost identificat in extravilanul localitații Suatu, in urma unor evaluari primare, fara semne vizibile de violența. Activitațile de cautare coordonate…

- Combaterea delictelor silvice ramane prioritatea polițiștilor din cadrul Serviciului de Ordine Publica – Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș. Astfel in perioada 03-07 noiembrie 2022, polițiștii Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol – Serviciul de Ordine Publica au fost…

- Un autoturism in valoare de 50.000 de euro, sustras din Suedia, a fost depistat de politistii din Bistrita-Nasaud la un tanar, masina fiind indisponibilizata de oamenii legii, informeaza, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita, potrivit Agerpres."La data de 20 octombrie a.c., politistii…