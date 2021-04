Viceprimarul a descoperit numeroase probleme în inventarul spațiilor Primăriei Timișoara Profitand de debandada existenta in scriptele primariei, legat de spațiile aflate in proprietate, mulți timișoreni cu inițiativa au profitat din plin de lipsa de interes a proprietarului. Ei s-au ”impropietarit” cu acele spații, alții au blocat accesul spre acestea, spune viceprimarul Cosmin Tabara. In concluzie, pus sa se ocupe de acest sector al patrimoniului, oficialul ... The post Viceprimarul a descoperit numeroase probleme in inventarul spațiilor Primariei Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții autoritaților timișene și ale celor timișorene par sa nu reușeasca sa se puna la aceeași masa a discuțiilor nici in problema Centurii Vest de ocolire a Timișoarei. Daca ”masa” municipalitații a fost chiar la sediul Primariei Timișoara, președintele Consiliului Județean Timiș a mers direct…

- Corpul de control al ministrului de Interne, prezent la Timișoara pentru a studia ce s-a intamplat in timpul acțiunii prin care consilierul local USR, Ana Munteanu, dorea demascarea servirii ilegale a unor clienți la un restaurant timișorean a scos la iveala numeroase probleme. Documentul a fost prezentat…

- In aceasta seara s-a stins din viata, la varsta de 70 de ani, Pavel Dehelean, directorul Casei de Cultura Timisoara. El conducea aceasta institutie aflata in subordinea Primariei Timisoara de 34 de ani. Pavel Dehelean era director al Casei de Cultura Timisoara inca din 1987, fiind cel mai longeviv sef…

- In ceea ce privește lotul ABV 2856 pentru care Italia a decis suspendarea temporara a vaccinarii cu vaccinul din lotul menționat, precizam ca Romania a recepționat prima tranșa de vaccin AZ de 81.600 doze in data de 07.02.2021. Menționam ca in județul Brașov nu s-a livrat și nu a fost administrata nici…

- La scurt timp de la plecarea lui Florin Ravașila de pe postul de șef al Patrimoniului Primariei Timișoara, filiala Est, viceprimarul Cosmin Tabara a anunțat numirea interimara a unui nou director. Fostul s-a transferat pe un post de birocrat la Poliția Locala, locul va fi preluat de un om cu o vasta…

- Fostul secretar al Primariei Timișoara, Ioan Cojocari, nu mai are voie in instituția de pe C.D. Loga așa liber cum se plimba pana acum. Gardienii au primit ordin sa-i limiteze accesul la etajul I, unde sunt birourile viceprimarilor și al primarului. Este tratat ca orice timișorean care merge in instituție.

- Marți urmeaza sa fie completata echipa de la varful Primariei Timisoara. Ruben Lațcau, cel care a preluat atributiile primarului Dominic Fritz aflat in izolare, a convocat ședința de plen a Consiliului Local Timisoara in cadrul careia ar urma sa fie ales Cosmin Tabara. Viceprimarul Timișoarei Ruben…

- Daca nu era decizia lui Catalin Iapa, de a renunța la postul de consilier local la Timișoara, și la cea de eventual viceprimar, spera el, in favoarea postului de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, Cosmin Tabara nu intra in CLT și nu putea fi candidatul PNL Timiș la funcția respectiva. Acesta…