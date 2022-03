Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat miercuri ca Moscova ramane decisa sa obtina demilitarizarea Ucrainei si ca ar trebui sa existe o lista precisa cu arme care sa nu poata fi desfasurate niciodata pe teritoriul ucrainean, transmite Reuters.„Trebuie identificate tipuri specifice de arme…

- Tarile occidentale au oferit deja Kievului arme defensive NLAW si Javelin, precum si sisteme de rachete antiaeriene Stinger si gasesc cai de a sprijini fortele de rezistenta ucrainene, pentru ca Putin sa nu vrea „sa redeseneze harta Europei de Est", dupa invazia Ucrainei. Ministrul de Externe al Ucrainei,…

- Operatiunea militara Rusiei in Ucraina va dura atat timp cat va fi necesar, anunta Kremlinul; obiecivul operatiunii este sa impuna un ”statut neutru” Ucrainei, o demilitarizare a acesteia si o eliminare a ”nazistilor”, scrie News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii Presedintele rus Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, sub pretextul apararii separatiștilor din Donbas. Populația pleaca masiv din țara, sunt cozi imense in Kiev, iar panica domina atmosfera din Ucraina. Președintele SUA, Joe Biden a anunțat noi sancțiuni,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale si transmis in direct, relateaza EFE. In același timp, acesta ataca NATO cand spune ca raspunsurile SUA sunt mai puțin lipsite de confuzie in legatura…

- „Azi am invitat Rusia și toți aliații NATO sa participe la o serie de reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia in viitorul apropiat”, a declarat el, citat de AFP, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO a invitat Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la Ucraina, pe fondul…

- Ministrul german de Externe Annalena Baerbock a dat asigurari Kievului, luni, ca tara sa va face totul pentru a garanta securitatea Ucrainei si li-a reiterat dorinta unui „dialog serios” cu Rusia, relateaza AFP.