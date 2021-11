S-a anunțat ca premierul sudanez Abdallah Hamdok, tinta unui puci in 25 octombrie, si-a reluat atributiile in urma unui acord ce a fost semnat duminica. Mai nou, s-a aflat ca vicepreședintele Sudanului, Mohamed Hamdan Daglo, a fost cel care a condus negocierile pentru reinstaurarea in funcție a prim-ministrului Hamdok, potrivit stiripesurse.ro. In prima faza, Mohamed […] The post Vicepreședintele Sudanului a condus negocierile pentru repunerea in funcție a prim-ministrului Abdalla Hamdok first appeared on Ziarul National .