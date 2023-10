Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova, comisar european pentru Valori și Transparența, sosește luni la București pentru a se intalni cu Președintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, cu ministrul Justiției și cu cel al Digitalizarii, cu care va discuta subiecte legate de implementarea…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, face, astazi, prima sa vizita oficiala in Romania, urmind a fi primit de președintele Klaus Iohannis, de premierul Marcel Ciolacu. Totodata, el se va intilni cu președinții celor doua Camere ale Parlamentului și va susține un discurs in plenul comun, relateaza…

- Statul majoreaza taxele pentru jocurile de noroc și introduce reguli mai dure. Guvernul a adoptat deja ordonanța de urgența pentru asta, in ciuda amenințarilor pe care prim-ministrul Marcel Ciolacu susține ca le-a primit din partea celor din aceasta industrie. Totodata, Guvernul interzice și vanzarea…