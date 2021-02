Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedinte al USR Timis, Calin Badiu va fi secretar de stat intr-unul dintre cele mai importante ministere, cel al Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. Decizia a fost luata in aceasta seara in cadrul unei sedinte a conducerii nationale a USR. Membrii Biroul Permanent National al USR…

- Horațiu Gorun, fost secretar general adjunct in Ministerul de Finanțe, a fost numit in funcția de secretar general al Guvernului. Gorun este un apropiat de-al premierului Florin Cițu.Favoriți pentru aceasta funcție mai erau Mircea Abrudean, prefectul Clujului, și Tanase Stamule, susținut de Ludovic…

- Schimbat din functia de secertar de stat in Ministerul Dezvoltarii ca urmare a reimpartirii functiilor, dupa alegerile parlamentare, timisoreanul Catalin Iapa a prezentat un bilant al activitatii sale in minister. Iapa a marturisit ca dupa parasirea functiei nu are „o varianta foarte stabila”.

- Daca nu era decizia lui Catalin Iapa, de a renunța la postul de consilier local la Timișoara, și la cea de eventual viceprimar, spera el, in favoarea postului de secretar de stat la Ministerul Dezvoltarii, Cosmin Tabara nu intra in CLT și nu putea fi candidatul PNL Timiș la funcția respectiva. Acesta…

- Catalin Iapa a fost un bun secretar de stat, mai ales pentru proiectele judetului Timis. O spune actualul lider al PNL Timis, Alin Nica, desi Iapa a fost considerat un om de casa al fostului presedinte al filialei, Nicolae Robu. Iapa ar putea ramane totusi pe o functie mai mica in structurile guvernamentale,…

- Ludovic Orban a convocat vineri liderii liberali din teritoriu pentru a stabili cine ce funcții va primi in noul guvern Cițu. Discuțiile au fost deosebit de aprinse avand in vedere și nemulțumirile unor lideri din Transilvania privind imparțirea inaltelor funcții in cadrul Guvern. Posturile de secretar…

- 19,55 milioane de lei au fost repartizați de guvern județului Timiș, dintre care 5,41 milioane la Timișoara, pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, precum și pentru plata insoțitorilor. Anunțul a fost facut de Catalin Iapa, fostul consilier personal al fostului primar Nicolae Robu, acum…

- Agenda de lucru a Guvernului Romaniei Foto: gov.ro. Guvernul pregateste o noua rectificare bugetara, a treia din acest an. Masura este necesara pentru ca în parlament s-au adus modificari importante asupra legislației și au fost afectate programele de sprijin pentru redresarea economiei…