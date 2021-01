Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu reactioneaza la decizia CCR prin care s-a stabilit ca legea prin care s-a anulat ordonanta de amanare a cresterii pensiilor este constitutionala. Premierul anunta insa ca pensiilor nu vor creste cu 40%, asa cum prevede legea, iar o parte a responsabilitatii ii revine presedintelui…

- In timp ce Trump a mai ramas doar 13 zile din mandatul sau, au existat numeroase cereri pentru demiterea sa, inclusiv de catre democratul de varf al Senatului și de un congresman republican. Congresul a confirmat joi in mod oficial victoria alegerilor președintelui ales Joe Biden, in ciuda obiecțiilor…

- Premierul Florin Citu a anuntat, miercuri, ca Guvernul a adoptat ordonanța de urgența care permite amanarea ratelor la banca, iar solicitarile vor putea facute pana la 15 martie 2021. Perioada totala pentru care se poate solicita amanarea platii ratelor este de 9 luni. ”Daca ai avut 9 luni de zile rata…

- Fostul consilier de stat in guvernul Orban, lider al senatorilor PNL, Virgul Guran, a afirmat, intr-o emisiune la antena 3, ca președintele Klaus Iohannis va stabili numele miniștrilor care vor fi prezentați maine, Parlamentului, pentru investirea Guvernului. ”Președintele va stabili ce miniștri sunt…

- Copreședintele USR-Plus, Dan Barna, a anunțat, marți, ca iși retrage candidatura pentru șefia Camerei Deputaților, propunandu-l pentru acest post pe liderul deputaților USR, Catalin Drula, exprimandu-și speranța ca astfel se poate depași blocajul in negocierile cu PNL pentru formarea coaliției de guvernare.…

- Pus sub control judiciar dupa ce a dat cu mașina peste un polițist, in fața Garii de Nord, Bogdan Florin Mardale se dovedește a fi un tanar bine impins in cariera de puterea familiei. El este fiul unui expert superior din cadrul Secretariatului General al Guvernului, iar la 20 de ani a fost angajat…

- Un electrician care a lucrat la instalația electrica de la etajul 2 al spitalului județean din Piatra Neamț, acolo unde a izbucnit sambata incendiul in urma caruia și-au pierdut viața zece pacienți, a declarat pentru G4Media ca in trecut a gasit de inca ”2-3 ori” o problema cauzata de injectomatele…

- Doar 60.000 maști au fost distribuite din cele produse de utilajul de 1.000.000 euro, inaugurat cu mare fast de Orban. De ce s-au livrat numai 1,6% din total Directorul Romarm, Gabriel Țuțu: “Restul maștilor sunt pe stoc. Sunt 15 producatori romani de maști in Romania, autohtoni, care folosesc materiale…