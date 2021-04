Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de guvernare "merge mai departe", iar Vlad Voiculescu va continua la Ministerul Sanatatii, a declarat vicepremierul Dan Barna, copresedintele USR PLUS. "Mesajul e unul foarte simplu. Coalitia merge mai departe, coalitia este asumata pe reformele pe care le-am propus in programul de guvernare.…

