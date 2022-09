Viceministrul Apararii din Rusia, generalul de armata Dmitri Bulgakov, a fost inlocuit, sambata din funcție, cu general-colonelul Mikhail Mizintsev, care se va ocupa, in principal, de asigurarea logisticii necesare in contextul mobilizarii parțiale dispuse de Vladimir Putin in criza din Ucraina. Mizinttsev are 60 de ani și a ocupat numeroase posturi de conducere in Statul Major, […] The post Viceministrul rus al Apararii a fost demis de Putin. Il va inlocui „Macelarul din Mariupol” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .