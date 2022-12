Stiri pe aceeasi tema

- Vicecancelarul austriac Werner Kogler continua cu poziția critica fața de veto-ul dat de cancelarul Karl Nehammer impotriva aderarii Romaniei la Schengen.Oficialul a adaugat apoi ca adevarata problema ține de Ungaria. El a declarat ca, daca ar urma aceeași logica a ministrului de Interne privind refuzul…

- Vicecancelarul Austriei, Werner Kogler, a declarat ca daca s-ar folosi aceeași logica care a dus la decizia de veto in cazul aderarii Romaniei la Schengen, atunci Ungaria ar trebui sa fie exclusa.

- Vicecancelarul Austriei, Werner Kogler, care a criticat decizia cancelarului Karl Nehammer de a se opune aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen, spune ca daca s-ar folosi "aceeasi logica" care a dus la decizia de veto in cazul tarii nostre atunci si Ungaria ar trebui sa fie exclusa.

- Majoritatea populatiei austriece sprijina refuzul Vienei de a accepta aderarea Romaniei si Bulgariei la Schengen, cei mai multi dintre sustinatori fiind alegatori ai conservatorilor aflati la putere (OeVP) si ai partidului nationalist FPOe, releva un sondaj de opinie citat duminica de presa din Austria.…

- Romania si Bulgaria ar fi meritat sa se alature spatiului Schengen, deoarece isi protejeaza cu seriozitate granitele si au facut multe pentru a stopa migratia ilegala, a transmis ministrul ungar de Externe si al Comertului Exterior, Peter Szijjarto. „Joi, la Bruxelles, statele membre UE au votat pe…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…

- Parlamentul olandez a adoptat, joi, o rezolutie care stipuleaza ca Olanda nu ar trebui sa voteze pentru aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen, a anuntat, intr-o declaratie pentru AGERPRES, eurodeputata olandeza Sophia in’T Veld, coordonatoarea grupului Renew in Comisia pentru libertati…

- The European Union should show solidarity with Romania and end its decade-long wait to enter the visa-free Schengen area, having played a crucial part in helping Ukraine export grain during Russia’s invasion, a top official said, according to Bloomberg. Marcel Ciolacu, the leader of Romania’s largest…