Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii de externe ai statelor membre UE au adoptat luni un document in cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles, in care condamna agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și au convenit accelerarea pregatirii de sancțiuni impotriva Moscovei, in cazul unei invazii. Ministrul roman…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat joi seara, la B1 TV, ca situația tensionata de la granița cu Ucraina joaca rolul unui catalizator pentru NATO. In acest acest sens ministrul a vorbit despre consolidarea flancului estic, dupa anul 2014. Ministrul de Externe a precizat ca din…

- Oficialul reamintește ca toate aceste decizii luate de partenerii strategici ai țarii noastre sunt rezultatul eforturilor susținute ale președintelui Klaus Iohannis. Bogdan Aurescu ține sa mulțumeasca și omologului sa american pentru angajamentul ferm in cadrul parteneriatului stategic solid intre cele…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a explicat ca discuțiile din ultimele doua saptamani cu Rusia au scopul descaladarii situației din Ucraina, dar punctul sensibil in care totul se blocheaza este reprezentat de cerința Rusiei ca actuala structura de securitate a NATO, din Europa de Est, sa se…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Bogdan Aurescu, a transmis ca prezenta militara a Rusiei in regiunea Marii Negre naste ingrijorari, una dintre abordarile necesare pentru retragerea trupelor din vecinatatea NATO fiind dialogul, care sa se bazeze pe masuri ferme de descurajare.

- Singurele negocieri care ar trebui purtate sunt cu privire la posibilitatea intaririi garantiilor de securitate pentru regiune, care pleaca de la Marea Neagra in Romania si merge pana in Estonia, a spus Gabrielus Landsbergis.

- Ministrul de externe Bogdan Aurescu respinge poziția exprimata de Rusia privind sistemul antiracheta din Romania. Reacția vine dupa ce Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat la reuniunea OSCE desfașurata la Stockholm, ca in Romania și Polonia au fost instalate sisteme

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va avea luni, 8 noiembrie, la Washington D.C., consultari politice bilaterale cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, in cadrul vizitei pe care ministrul roman de externe o efectueaza in Statele Unite ale