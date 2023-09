Stiri pe aceeasi tema

- La data de 29 august, ca urmare a activitatilor investigative derulate de polițiștii Inspectoratului General al Poliției Romane – Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate si structurile subordonate, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Luptatorul Yamato Zaharia, fost concurent la Exatlon, a povestit recent despre un episod care l-a marcat și care s-a petrecut in urma cu ceva timp. Yamato a vorbit despre unul dintre cele mai neplacute momente pe care le-a trait in viața sa. Invitat in emisiunea „Nimerești sau raspunzi”, el a fost nevoit…

- Mare scandal joi la Campia Turzii dupa un scandal izbucnit intre doua clanuri rivale. Mai multe persoane s-au luat la bataie. O femeie a fost grav ranita cel mai probabil cu un cuțit. Aceasta sangera abundent și a ajuns la spital alaturi de alte patru persoane care au suferit de asemenea leziuni ce…

- Mare scandal joi la Campia Turzii dupa un scandal izbucnit intre doua clanuri rivale. Mai multe persoane s-au luat la bataie. O femeie a fost grav ranita cel mai probabil cu un cuțit. Aceasta sangera abundent și a ajuns la spital alaturi de alte patru persoane care au suferit de asemenea leziuni ce…

- Bogdan de la Ploiești este implicat intr-un scandal de proporții! Cantarețul s-a confruntat cu șantaj și amenințari, dupa ce cineva a incercat sa caștige bani de pe urma imaginii lui. Dupa cum știm, Bogdan de la Ploiești etse o persoana foarte cunoscuta din Romania, insa in jurul lui se afla și o mulțime…

- Tot mai multe vedete de la noi au problme, insa, unde-i lege, nu-i tocmeala! Aceasta zicala este valabila si pentru personajele din showbiz-ul romanesc, care, probabil, in situații delicate au crezut ca statutul lor de vedete ii va scapa de pedeapsa.

- Video | Intervenție in forța a trupelor speciale din Giurgiu: Un barbat a incercat sa dea cu mașina peste fosta soția, apoi a amenințat ca se sinucideUn barbat de 43 de ani a fost luat pe sus de mascați, dupa ce a incercat sa dea cu mașina peste fosta soție, iar ulterior s-a postat in fața locuinței…