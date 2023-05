Vica Blochina susține ca Victor Pițurca a incercat sa o convinga sa renunțe la copil cand era insarcinata. Fosta balerina de origine lituaniana, care a fost timp de 16 ani amanta lui Victor Pițurca, iși dorea enorm un copil, așa ca nu a facut avort. Invitata la podcastul „Tare de tot’, Vica Blochina a vorbit despre tot ceea ce s-a intamplat intre ea și fostul selecționer, dar și despre fiul ei, Edan, care s-a mutat de mai bine de un an la tatal lui. „Eu sunt un om rece și cu copilul meu am fost la fel. Mi-am dorit copil. Copilul mi l-a dat Dumnezeu. Eu am știut ca o sa am copil. Eu am ramas insarcinata…