- Bilantul celor doua seisme violente care au lovit luni sud-estul Turciei a depasit 1.121 de morti si 7.634 de raniti, conform datelor anuntate de un reprezentant al AFAD, organismul turc pentru gestiunea catastrofelor, transmite AFP. Conform acestuia, 2.834 de imobile s-au prabusit, existand temeri…

- Vibratiile puternicelor seisme care au lovit sudul Turciei si tara vecina Siria, provocand moartea a peste 1.000 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez, potrivit AFP.

- Vibratiile puternicelor cutremure care au lovit sudul Turciei si tara vecina Siria, provocand moartea a peste 1.500 de persoane in ambele tari, au fost resimtite pana in Groenlanda, a anuntat luni Institutul geologic danez.

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade a lovit, luni, sud-estul Turciei, a anunțat Institutul american de seismologie, USGS, la cateva ore dupa ce un prim seism a ucis peste 1.000 de persoane in Turcia și Siria. Acest nou cutremur a avut loc la ora 10:24 GMT, la 4 km sud-est de orașul Ekinozu,…

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit luni sudul Turciei, in apropiere de orasul Gaziantep, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). A fost urmat de 78 de replici. Seismele s-au resimțit și in țarile vecine. Peste 640 de oameni au murit in Turcia și Siria, iar mii au…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni ca țara sa este gata sa ofere asistenta Turciei, in urma cutremului devastator de luni dimineața, in ciuda faptului ca se afla in plin razboi cu Rusia, noteaza Reuters, potrivit Agerpres . „Sunt socat de stirile despre moartea si ranirea a sute…

Peste 500 de oameni au murit in Turcia si Siria luni, intr-un cutremur de magnitudinea 7,8 care a avut loc in sudul Turciei, relateaza CNN.

Bilanțul victimelor cutremurului produs luni dimineața in Turcia se modifica rapid. Aproape 200 de persoane au murit in Turcia și in Siria, anunța autoritațile.