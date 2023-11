Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Nectaire din Eghina este sarbatorit pe 9 noiembrie. El s-a nascut la 1 octombrie 1846, dintr-un cuplu sarac, dar credincios: Dimos și Marie Kephala. El s-a nascut in Silivria, un orașel din Tracia, in nordul Greciei. Sfantul Nectarie este cunoscut drept cel care vindeca bolile grave. Viața…

- Joi, 9 noiembrie se sarbatorește Sfantul Nectarie, vindecatorul de cancer și alte boli grave. Racla cu o parte a cinstitelor moaște, ale Sfantului Ierarh Nectarie din Eghina, va ajunge in Baia Mare și va fi pusa spre inchinare in Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Accesul la moaște va fi…

- Racla cu o parte a cinstitelor moaște ale Sfantului Ierarh Nectarie din Eghina va ajunge in Baia Mare saptamana viitoare. Racla va fi pusa spre inchinare in Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din Baia Mare incepand cu ziua de vineri 10 noiembrie ora 15.00, pana duminica 12 noiembrie ora 15.00,…

- O eleva de la Palatul Copiilor Suceava, Andreea Teodora Balan, a obținut recent Premiul „Theotokos" la Concursul național de recitare „Glas de copil – Maica Domnului, Darul lui Dumnezeu pentru oameni", ediția a III-a, organizat de Arhiepiscopia Sucevei și ...

- Ziua internaționala a Educației, 5 octombrie 2023, a fost prilej de aleasa bucurie pentru participanții la cea de-a treia ediție a Concursului național de recitare „Glas de copil – Maica Domnului, Darul lui Dumnezeu pentru oameni”. Emoționați și nerabdatori, dar cu zambet și lumina pe chip, copiii,…

- Luis Gabriel și Haziran traiesc clipe emoționante. Cei doi artiști de la noi au luat parte, in cursul acestei saptamani, la unul dintre cele mai speciale evenimente din viața lor. Micuțul Joseph a inceput creșa. Iata ce mesaj special i-a transmis Haziran fiului ei odata cu noul inceput din viața micuțului.

- Președintele Kirgizstanului, Sadyr Japarov, a spus ca are darul de a prevedea viitorul. In discursul sau de la deschiderea liceului prezidențial "Akylman" din Cholpon-Ata, Japarov a explicat cum i-a venit decizia de a construi aceasta instituție de invațamint, relateaza Noi.md cu referire la haqqin.az.…

- 25 august 2023Darul propriei noastre persoaneDaca am stii ca incercarile vietii, precum Noaptea intunecata a sufletului, ne asteapta dupa colt, am fugi din toate puterile si am evita o.Greg Bradden in cartea sta Pasind intre lumi spune:"Cine ar face altfel Care om in toate mintile s ar trezi dimineata,…