Stiri pe aceeasi tema

- Salile de cinema din China se redeschid progresiv dupa ce au fost inchise timp de mai multe saptamani din cauza epidemiei de coronavirus. Pentru a-i determina pe spectatori sa revina la cinema, unul dintre primele filme care va fi difuzat in China va fi o versiune remasterizata in 4K si in 3D a filmului…

- O versiune remasterizata a filmului "Harry Potter and the Sorcerer’s Stone" va rula in cinematografele chineze pentru a-i determina pe spectatori sa revina la cinema, anunta news.ro.Salile de cinema din China se redeschid progresiv dupa ce au fost inchise timp de mai multe saptamani din cauza…

- Putin cate putin, chinezii se aventureaza din nou pe strazi, insa purtand masti si la distanta unii de altii - in timp ce Europa se izoleaza, China iese prudent din hibernarea virala, relateaza AFP, potrivit news.ro.In contextul in care noile contaminari se apropie, zi de zi, de zero, tara…

- Brazilianul Gustavo Di Mauro Vagenin a semnat un contract cu echipa de fotbal Universitatea Craiova, valabil pana la sfarsitul sezonului competitional, cu optiune de prelungire pe trei ani, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Gustavo, un mijlocas ofensiv de 28 de ani, revine la…

- Anamaria Prodan vrea sa adopte un copil. Impresara vrea sa ofere o șansa la o viața mai buna unui copil dintr-o țara saraca precum Somalia. Ea a povestit ca acesta este un vis al ei mai vechi i inca il ia in considerare. Totodata, ea a menționat ca nu este adepta adopțiilor la distanța. Anamaria…

- Premiera in Beijing a filmului „No Time to Die", cel de-al 25-lea lungmetraj „James Bond", precum si turneul de promovare in China au fost anulate din cauza noului coronavirus.Premiera in Beijing a filmului „No Time to Die", precum si turneul de promovare in China urmau sa aiba loc in aprilie,…

- O lista cu detalii ale vietii private a peste 3000 de etnici minoritari musulmani din provincia Xinjiang ofera poate una dintre cele mai puternice imagini asupra modului in care China a decis soarta a sute de oameni prin internarea lor in asa- zisele scoli de reeducare.

- Meteorologii au anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele doua saptamani. In primele doua zile, vremea va fi calda, cu o medie a temperaturilor maxime de 10...12 grade si a celor minime de 5...7 grade, apoi se va raci. Prin urmare, in perioada 5-9 februarie, regimul termic se va situa in jurul mediilor…