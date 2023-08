Stiri pe aceeasi tema

- Flavius Nedelea iubește din nou! Dupa ce s-au afișat impreuna in ipostaze romantice și și-au facut relația publica, fostul partener al Anamariei Prodan a vorbit, pentru prima data, despre Iulia Salagean. Fosta iubita a lui Alex Bodi l-a cucerit iremediabil pe omul de afaceri din București.

- Flavius Nedelea iubește din nou, dupa desparțirea de Anamaria Prodan. Partenera actuala este nimeni alta decat Iulia Salagean, fosta soție a lui Alex Bodi. Cei doi s-au afișat, de curand, impreuna, spre surprinderea tuturor, caci nimeni nu banuia ca formeaza un cuplu.

- Rețelele de socializare s-au incins dupa recenta postare, iar fanii au vazut cum s-au fotografiat Flavius Nedelea si Iulia Salagean. Daca e sa ne luam dupa imagini, am putea spune ca fostul iubit al Anamariei Prodan a cucerit-o pe fosta lui Alex Bodi.

- Incidentul a avut loc intr-un apartament din Sectorul 5 al Capitalei. Femeia in varsta de 45 de ani și-a contactat prietena prin mesageria de pe rețelele sociale, speriata ca partenerul de viața o agreseaza și nu o lasa sa plece din imobil. Apropiata acesteia a alertat imediat polițiștii, care au ajuns…

- Alex Bodi este fericit cu relația sa, iar iubita lui ii ofera tot ce are nevoie. Acesta a facut mai multe schimbari in viața lui pentru ca totul sa fie perfect intre cei doi, iar ei se bucura ca sunt impreuna.

- Fostul iubit al Anamariei Prodan rupe tacerea - Afaceristul spune de ce s-a despartit de impresara: 'Nu ne-am…stiti voi!'Flavius Nedelea a subliniat ca el și Anamaria Prodan se ințeleg in continuare foarte bine dupa desparțire. Ei mențin un contact constant și discuta in mod regulat. Desparțirea…

- Flavius Nedelea a intrat in lumina reflectoarelor din momentul in care s-a aflat in presa ca el și Anamaria Prodan formeaza un cuplu. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, omul de afaceri a vorbit despre cum a ajuns sa-și deschida un restaurant de lux in București. Iata de la ce idee a pornit…

- O crima șocanta a fost descoperita, sambata, intr-un apartament din sectorul 4 al Capitalei, dupa ce proprietarul locuinței s-a deplasat la locul cu pricina in cautarea unui semn. La sosirea in apartament, barbatul a simțit un miros ințepator, iar in scurt timp, a gasit un cadavru ascuns in lada unei…