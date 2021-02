Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va vizita Scotia saptamana aceasta pentru a pleda ca scotienii sa respinga separatismul dupa ce premierul Scotiei a cerut un alt referendum pentru independenta, potrivit The Sun, relateaza Reuters luni. Duminica, Nicola Sturgeon a declarat ca spera ca un rezultat bun…

- ”Am fost informati astazi ca, in plus fata de raspandirea mai rapida, se pare ca acum exista unele dovezi ca noua varianta (a coronavirusului - n.red) poate fi asociata unui grad mai ridicat al mortalitatii”, a anunțat Johnson la un briefing de presa.In privința vaccinurilor dezvoltate pana acum, Premierul…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson l-a felicitat marti pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, înaintea ceremoniei de învestire de miercuri, afirmând ca asteapta cu nerabdare sa "colaboreze strâns" cu acesta, informeaza AFP. "Îl felicit cu caldura…

- Marea Britanie a inregistrat peste 1.000 de decese provocate de COVID-19 pentru prima data din luna aprilie, informeaza Agerpres, care citeaza Reuters. Marea Britanie se afla in carantina nationala in incercarea de a tine sub control infectarile cu noua tulpina. Cel patru tari care alcatuiesc Regatul…

- Doua crize combinate, Brexit si Pandemia Covid-19, ar putea provoca o asa-numita „furtuna perfecta” care sa duca in final la destramarea Marii Britanii, odata cu cresterea miscarilor de independenta din Scotia si a noului statut al Irlandei de Nord, care ar putea deveni tot mai apropiata de UE si tot…

- Premierul britanic Boris Johnson a salutat joi ieșirea Regatului Unit de pe piața unica europeana ca fiind un „moment incredibil”, asigurând ca țara sa va fi „deschisa, generoasa și orientata spre exterior”, potrivit AFP."Este un moment uimitor. Avem libertatea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a decis suspendarea zborurilor din și catre Regatul Unit, incepand de astazi, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. O decizie similara a fost luata și de catre autoritațile din Austria, Olanda, Belgia, Bulgaria și Franța, dupa ce in Marea Britanie…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele Comisiei Europene,Ursula von der Leyen, au discutat duminica și au stabilit sa prelungeasca negocierile pentru un acord post Brexit intre UE și Marea Britanie. Boris Johnson a avertizat, insa, ca un esec al negocierilor comerciale post-Brexit cu Uniunea…