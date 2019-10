Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel in varsta de doar o luna de zile se zbate intre viața și moarte, intr-un spital, dupa ce a fost batut crunt de mama lui. Cazul șocant a avut loc in orașelul Rivne, Ucraina, iar micuțul plin de vanatai a fost descoperit de vecini.

- "In luna februarie 2011 incepea inca un capitol al luptei lumii civilizate cu ororile vechii ordini: razboiul civil din Libia. Pe 11 februarie, dictatorul Hosni Mubarak era fortat sa demisioneze din fruntea statului egiptean. La doar citeva zile, pe 15 februarie, scinteia era aprinsa in Libia.…

- O lupta pe viața și pe moarte se duce în aceste zile între PSD și Opoziție pentru voturile la moțiunea de cenzura.Miniștrii și secretarii de stat au primit ordin de la conducerea partidului sa stea în aceste zile numai prin Parlament și sa obțina orice fel de parlamentar care sa…

- Accident cumplit in judetul Brasov. O fetita de opt ani si o batrana au murit, iar un baietel se zbate intre viata si moarte, dupa ce un sofer vitezoman a pierdut controlul volanului si a ajuns cu masina pe trotuar. Acolo se aflau si cei trei, care au fost spulberati intr-o clipa.

- In dimineața zilei de 6 septembrie, in Alba Iulia, un grav accident de munca a avut loc pe șantierul unui bloc aflat in construcție. Un tanar de 21 de ani a suferit arsuri pe 65% din suprafața corpului, dupa ce s-a electrocutat la linia de 110 kV. Tanarul muncitor a fost preluat și transportat cu […]…

- Un baiețel in varsta de opt ani a fost transformat intr-o torța umana de un grup de adolescenți. Copilul a fost atacat in timp ce se juca in parcul de langa casa. Acum, se zbate pentru supraviețuire, pe un pat de spital, corpul lui fiind acoperit de arsuri.

- Revenita recent din SUA, unde locuieste in prezent impreuna cu sotul ei, ea ne-a vizitat la redactie chiar inainte de a-si incheia vacanta acasa, la Resita. Nu a ezitat sa-si spuna varsta, fiindca nu are nimic de ascuns, insa cei 43 de ani pe care i-a marturisit ar putea conta doar daca luam…

- Ne intoarcem in anul 530 i.Hr., pe vremea cand Pitagora, cel mai mare matematician al timpurilor, scotea la iveala unele dintre cele mai mari descoperiri care au schimbat cu desavarșire cursul evoluției noastre.