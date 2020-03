Sanatatea intr-o relație este legata nu doar de timpul petrecut impreuna, ci și de cel in care partenerii stau la distanța, merg la munca, au activitați și hobby-uri separate. In perioada coronavirusului, timp in care trebuie sa stam in izolare, ar putea ieși la iveala probleme vechi, mocnite. Psihoterapeutul Catalina David a explicat la Interviurile Libertatea cum putem sa ne protejam relațiile in perioada restricțiilor impuse de coronavirus. „Plec la mama!” e o expresie greu de pus in practica in aceasta perioada. Și acțiunea in sine ar fi și foarte imprudenta. Internetul abunda in aceasta perioada…