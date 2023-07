Stiri pe aceeasi tema

- Este strict interzis sa zbori cu avionul daca suferi de aceste boli. Ce afecțiuni iți pot pune viața in pericolZborul cu avionul nu este permis tututor calatorilor. Inaintea vacanței de vara, Organizația Mondiala a Sanatații avertizeaza companiile aeriene ca au dreptul de a refuza sa transporte pasageri…

- Șeful Transgaz, Ion Sterian, a fost anul trecut printre cei mai bine platiți bugetari din statul roman: 1.937.831 de lei, conform Adevarul.In primul rand, Ion Sterian a incasat o indemnizație fixa neta de 392.368 de lei, conform declarației de avere. La aceasta s-a adaugat remunerația variabila neta…

- Directorul Transgaz are 4 milioane de lei in conturi și a lucrat aproape toata viata in instituțiile publice din Romania, adica la stat. Tot anul trecut, Ion Sterian și-a mai cumparat și un apartament de 88 mp in București. El mai deține o casa in Capitala de 200 de metri patrați, cumparata in 2020,…

- Serghei Mizil, prințul nomenclaturii privilegiate a comunismului, muncește și la varsta pensionarii, caci, de la statul roman primește lunar 1300 lei. Recunoaște ca nici nu a prea contribuit și nici nu se plange. Cu diploma de artist, membru al Uniunii Artiștilor Plastici, tanarul Serghei, astazi in…

- La noi, in prea mare masura, sistemul depinde de oamenii din el. Si cum oamenii nu sunt nici perfecti, nu-s nici mereu in cea mai buna forma, sistemul va da, inevitabil, rateuri. Si nu poti blama, din principiu, oamenii din el pentru asta. Nimeni nu e multumit de sistemul de sanatate de la noi. E, probabil,…

- ■ cu gradul didactic I și gradație de merit, profesoara Maria Campau primește 4.900 de lei net ■ deși aflata in greva, face pregatire cu elevii clasei a VIII-a ■ șefa de promoție de la Școala „Sergiu Celibidache”, Ariana Carcu, este ingrijorata de inghețarea anului școlar ■ Profesoara Maria Campau preda…

- Cosmin Contra, Mirel Radoi sau Marius Șumudica sunt doar trei dintre romanii care au mers sa munceasca in Arabia Saudita, noul rai al petrodolarilor investiți in fotbal. Dar dincolo de banii caștigați, viața unui strain in cea mai conservatoare țara musulmana din regiune arata altfel decat ne-am inchipui.…

- Lora, una dintre cele mai iubite artiste din Romania, a recunoscut care sunt cele trei lucruri care o fac fericita. Raspunsurile vedetei au fost total neașteptate.Lora, indragita artista, a fost astazi invitata celor doi prezentatori ai matinalului „Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", difuzat simultan…