- Lumea catolica și protestanta a intrat in Saptamana Mare, iar sarbatorile pascale sunt, ca și anul trecut, sub semnul restricțiilor impuse de pandemie. Papa Francisc a celebrat sfanta liturghie a Duminicii Floriilor in Basilica San Pietro aproape pustie.

- Papa Francisc i-a îndemnat miercuri pe credinciosi, cu prilejul slujbei de Epifanie, sa se elibereze de „dictatura propriului eu”, axata asupra preocuparilor personale care duce doar la frica si la mânie, încurajându-i sa-si deschida inimile spre adoratia Domnului,…