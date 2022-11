Stiri pe aceeasi tema

- Un accident spectaculos s-a produs marți dimineața pe o șosea din județul Galați. Un șofer de tir a pierdut controlul volanului, iar camionul a ieșit de pe carosabil și a intrat in curtea unui galațean, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Roxana Crudu a fost abandonata de parinții ei naturali intr-o gara, avea doar doi ani. A fost adoptata, dar a avut o viața grea, amestecata inclusiv cu consum de droguri. Asta pana cand a descoperit gastronomia și a luat-o pe alt drum. Oxi, așa cum este cunoscuta in emisiunea „Chefi la cuțite”, iși…

- Droguri pe platoul noului film "The Equalizer 3", filmat in Amalfi. Filmul ii are in distribuție pe Denzel Washington. Doi angajați ai unei firme de catering reținuți, ancheta in urma decesului responsabilului de catering. O operațiune antidrog a carabinierilor a avut loc in Amalfi, pe platoul de…

- Deși s-a simțit rau in timpul concertului, nimeni nu a facut nimic. Potrivit colegilor de trupa, artistul acuza dureri puternice in zona pieptului. Acesta a coborat de pe scena chiar in timpul unei piese și a incercat sa se linișteasca. Cand a vazut ca se simte mai bine a urcat in mașina și a condus…

- Deși s-a simțit rau in timpul concertului, nimeni nu a facut nimic. Potrivit colegilor de trupa, artistul acuza dureri puternice in zona pieptului. Acesta a coborat de pe scena chiar in timpul unei piese și a incercat sa se linișteasca. Cand a vazut ca se simte mai bine a urcat in mașina și a condus…

- Polițiștii au folosit armele din dotare pentru a prinde doi hoți care au furat combustibil din camioane staționate intr-o parcare de pe Autostrada A1, in apropierea localitații aradene Șagu.

- Polițiștii clujeni au constatat ca foarte mulți tineri, care au permisul de conducere de mai puțin de un an, conduc cu viteza exagerata. Este constatarea din teren și reala a polițiștilor care, in ultima perioada au depistat mai mulți tineri conducatori auto, cu experiența in conducere sub 1 an…

- Barbatul de 43 de ani, Ioan Melciu, care a ucis cu un cuțit doi soți dintr-o comuna din Satu Mare, violand-o pe femeie, iși va petrece restul vieții in inchisoare. Curtea de Apel Oradea i-a respins, saptamana trecuta, apelul și a menținut pedeapsa cu detențiunea pe viața aplicata de Tribunalul Satu…