Viața bate filmul: O menajeră a fost iubita lui Putin și acum e regină în imobiliare. Fiica lor e activă „pe rețele” Femeia momentului in ceea ce privește viața privata pusa pe tapet a președintelui Rusiei, Vladimiur Putin, este Alina Kabaeva. Fosta campioana a Rusiei la gimnastica care, dupa unele zvonuri, este soția lui Putin. Dar „caile” sunt mult mai incurcate… Alina Kabaeva locuiește in Elveția cu copiii pe care i-a avut cu țarul rus intr-o clinica prestigioasa din Lugano. Ea este cea care a ajuns in vizorul sancțiunilor britanice și impotriva careia a fost lansata o petiție in Elveția pentru a o izgoni din țara. Se pare insa ca viața amoroasa a președintelui Putin bate filmul, mai ales in ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

