Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a fost ranita luni in regiunea Belgorod, din sudul Rusiei, dupa ce forțele ruse au doborat trei rachete, a declarat guvernatorul regiunii de la granița cu Ucraina. Resturile rachetelor au distrus și linii electrice in apropierea orașului Novi Oskol, dar inca nu se stie cat de…

- Presedintele Vladimir Putin va pune la curent marti elita politica si militara a Rusiei cu privire la stadiul a ceea ce el numeste „operatiunea sa militara speciala” din Ucraina, multi rusi fiind nerabdatori sa afle care sunt planurile sale pentru anul viitor, relateaza Reuters, citata de news.ro. Putin…

- Marin Gherman, jurnalist din Cernauți, care dupa invazia rusa s-a alaturat echipei Libertatea, a analizat emisiunile a doua televiziuni locale, de-o parte și de alta a graniței dintre Ucraina și Rusia. In comuna ucraineana Visoka Iaruga, din regiunea Harkov, oamenii sunt informați zilnic de televiziunile…

- Sefa guvernului danez, Mette Frederiksen, a promis luni sprijinul cabinetului sau pentru reconstructia sudului Ucrainei, cu ocazia unei vizite la Nikolaev (Mikolaiv), unde s-a intalnit cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza EFE si Reuters. Rareori lideri straini care viziteaza Ucraina…

- Consilierul prezidential ucrainean Oleksii Arestovici si-a inaintat demisia marti, dupa criticile aspre starnite de afirmatiile sale in care sugera ca racheta ruseasca ce a ucis cel putin 41 de oameni in orasul ucrainean Dnipro a fost doborata de Ucraina, transmite Reuters. Arestovici si-a anuntat demisia…

- Fortele de aparare aeriana comune ruso-belaruse au fost intarite cu noi unitati de rachete ce au fost amplasate pe pozitii, a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Minsk, citat de Reuters . ”Unitati de rachete antiaeriene au fost instalate in zonele desemnate si au fost plasate in stare de lupta”,…

- Forțele ruse au tras de 224 de ori in direcția orașului Bahmut, din regiunea Donețk, in 24 de ore, a anunțat armata ucraineana pe 2 ianuarie. Bombardamente au fost și in regiunea Herson, unde o piața aglomerata din orașul Berislav a fost atacata. In acest timp, un atac al ucraineilor asupra orasului…

- Un atac cu drona ucrainean a avariat o instalatie electrica din sud-vestul regiunii rusesti Breansk, la granita cu Ucraina, intrerupand curentul electric timp de cateva ore, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters. „Un atac cu drone ucrainene a avut loc in aceasta dimineata asupra districtului…