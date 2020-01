Vezi ce trebuie sa faci pana de Boboteaza ca sa iti mearga bine tot anul

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 5 decembrie, in ajunul Bobotezei, IPS Teodosie va oficia slujba de sfintire a apei, incepand cu ora 9:30. Evenimentul va avea loc in fata Arhiepiscopiei Tomisului.Inca de la finele lunii decembrie, aproximativ 100 de voluntari s au ocupat de etichetarea sticlelor care vor fi umplute cu agheasma…

- SFANTUL ION.Vezi ce trebuie sa faci de Sfantul Ion ca sa iți mearga bine tot anul SFANTUL ION. Soborul Sfantului Proroc Ioan Botezatorul și Inaintemergatorul Domnului are loc a doua zi dupa Boboteaza, la 7 ianuarie, potrivit obiceiului ca dupa marile praznice imparatești sa fie cinstite și persoanele…

- BOBOTEAZA 2020. TRADITII DE BOBOTEAZA. Boboteaza incheie sirul Sarbatorilor de Iarna. Credintele din popor spun ca, in aceasta zi, se sfintesc apele, ca sa se alunge duhurile rele, si se deschid cerurile.

- Au inceput pregatirile pentru sarbatoarea de Boboteaza. In fata Catedralei Sfintii Petru si Pavel au fost asezate butoaiele in care se va sfinti agheasma si care vor fi transportate cu care trase de boi si magari, in ceremonial, pana pe faleza Cazinoului. Astazi, la Arhiepiscopia Tomisului, IPS Teodosi…

- Botezul Domnului sau Boboteaza este praznuit de crestini, in fiecare an, in data de 6 ianuarie. Sarbatoarea reprezinta botezul in apa Iordanului a Mantuitorului Iisus Hristos de catre Sfantul Ioan Botezatorul. In ajunul și in ziua de Boboteaza, in toate bisericile ortodoxe se sfințesc apele. La varsta…

- Parintele unui copil care studiaza la Colegiul German Goethe acuza conducerea școlii ca, dupa incendiul de aseara, a cerut copiilor sa mearga la cursuri, deși inauntru era fum și mirosea a gaz. Elevii mai mari și o parte dintre parinți și-au manifestat insa revolta fața de aceasta decizie, drept urmare…

- Sarbatoarea se cuvine asociata cu personalitatea generalului Gheorghe Avramescu [1] , comandantul Armatei a IV-a Romane, cel care a decis sa porneasca ofensiva determinanta in 25 octombrie 1944 – cu scopul de a-i darui ceva de neprețuit Regelui Mihai I pentru ziua sa de naștere [2] … Drept consecința,…

- Un copil de clasa a III-a nu mai frecventeaza cursurile de aproximativ trei saptamani. Situatia scolarului este destul de complicata. Acesta a frecventat trei ani scoala din Dragotesti, unde locuieste impreuna cu tatal lui. Dar pentru ca parinții lui sunt divorțați, iar instanța l-a incredințat mamei,…